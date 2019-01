Grote onzekerheid na explosie: 'Er is niet veel over van mijn huis'

DEN HAAG - De bewoners van de door een explosie getroffen panden in de Jan van der Heijdenstraat verkeren in grote onzekerheid. Sommigen zijn hun hele hebben en houden kwijt en hebben dus geen dak meer boven hoofd. Ze worden nu tijdelijk opgevangen in een hotel, maar weten nog niet hoe het verder moet.

Zo ook het gezin van Patrick en Ninoeska Baks en hun zoon. Een dag na de explosie zijn ze nog half in shock. In eerste instantie dacht Ninoeska dat het om een vuurwerkbom ging. Maar als de deur openvliegt, hoort ze haar man roepen dat de gevel naar beneden komt: 'Op dat moment heb ik een steekvlam naar de voordeur gezien. Je voelde de vloer als een watergolf onder je heen, dat je gelanceerd wordt naar boven. Ik heb mijn kind gepakt en geschreeuwd: 'Naar buiten!"

Pas later realiseert ze wat er is gebeurd. Het huis op de benedenverdieping is volgens haar man Patrick niet meer bewoonbaar: 'Voor hebben ze de hele gevel weggetrokken. Achter was al helemaal ontzet. Op foto's zie je dat de vloeren helemaal zweven. Dus nee, er is niet veel meer over van mijn huis.'





'We moeten alles weer opbouwen'

Maandag zijn er twee bijeenkomsten geweest voor de gedupeerde bewoners, die sinds zondagavond in een hotel verblijven. Maar heel veel wijzer zijn ze nog niet geworden. Dinsdag is er opnieuw een bijeenkomst, dan hoopt het gezin meer duidelijkheid te krijgen. Want het gezin wil eigenlijk maar een ding: 'Dat we een huis krijgen.'

Het gezin is blij met de opvang in het hotel. Maar dat is niet voldoende: 'Natuurlijk ben ik blij dat we niet op straat hoeven te zitten. Dat we eten en drinken hebben en dat er voor ons gezorgd wordt. Maar buiten dat, we moeten weer weg dadelijk. We moeten wel weer opnieuw beginnen, zorgen dat we een huis hebben. Dat is het belangrijkste. We moeten alles weer opbouwen.'

