Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brand verwoest appartement Schoonhetenstraat in Den Haag De schade in de woning aan de Schoonhetenstraat is groot | Foto: Regio15

DEN HAAG - Een uitslaande brand heeft in de nacht van maandag op dinsdag een appartement in Den Haag verwoest. Een bewoner van het appartementencomplex aan de Schoonhetenstraat zou wakker zijn geworden van een rookmelder die afging. Het vuur ontwikkelde zich snel en de brandweer kon niet voorkomen dat de woning in vlammen opging.

Het appartementencomplex is in beheer van het Leger des Heils. De woonvoorziening zorgt er voor dat mensen met ambulante begeleiding in een eigen huis kunnen wonen. Medewerkers van het Leger des Heils en stichting Salvage hebben de bewoner bijgestaan. De oorzaak van de brand is onbekend. LEES OOK: Brand in appartementencomplex: één persoon met brandwonden naar ziekenhuis