Anouk staat in juli op Torhout Werchter Classic

DEN HAAG - Anouk treedt op 14 juli op tijdens het festival TW Classic in Werchter. Dat heeft de organisatie dinsdag bekendgemaakt. De Haagse zangeres staat geprogrammeerd samen met wereldacts als Bon Jovi en John Fogerty. Fogerty zal hits van Creedence Clearwater Revival gaan spelen.

TW Classic is twee weken na het grote Werchterfestival, waar dit jaar onder meer P!nk, Muse en Nothing But Thieves geprogrammeerd staan.Het is voor Anouk de zesde keer dat ze in Werchter optreedt. Al in 1999 gaf ze in Werchter acte de présence; toen in gezelschap van onder anderen Bryan Adams en Metallica. Twee jaar later was onder meer ook Roxy Music geprogrammeerd. In 2003 stond ze op het hoofdpodium met bands als Queens of the Stone Age en Metallica.

In 2006 had ze gezelschap van The Who. De laatste keer dat Anouk in Werchter in het hoofdfestival optrad was 8 jaar geleden. De zangeres zal niet onvoorbereid verschijnen op het podium van Werchter Classic: ze staat op 30 april en 3 mei in de Ziggo Dome in Amsterdam.