Verhalen van omwonenden gasexplosie: 'We zijn door het oog van de naald gekropen'

DEN HAAG - Nu de eerste omwonenden van het ontplofte huis in de Jan van der Heijdenstraat weer hun huis in mogen, begint in te dalen wat zij zondagmiddag hebben meegemaakt. Het heet een klein wonder dat er geen dodelijke slachtoffers zijn. 'Mijn zoon werd een paar meter opzij geblazen.'

Achter de plaats van de explosie, in de Zacharias Jansenstraat, heeft Armand Schmidt zijn werkplaats. De timmerman kan vanochtend weer voor het eerst naar binnen, maar werken zit er nog niet in: het rolluik is ontzet, dus zijn gereedschap kan niet naar buiten. Schmidt, die zelf in Ypenburg woont, reageert laconiek: 'Ik ga zo maar even de rolluikboer bellen.'

Heftiger is het verhaal van zijn buurman Sam Stakenburg. Hij was zondagmiddag thuis toen de portiekwoning grenzend aan zijn achtertuin explodeerde. 'Het is niet te beschrijven. Mijn vrouw zat op de bank en ziet gewoon een vuurbal op zich afkomen. Die kwam vanaf de eerste etage, tegen onze gevel aan. Door de drukgolf van de klap werd de serre opgetild. Daar zat zijn mijn zoon, die werd drie meter opzij gegooid.' De familie kwam met de schrik vrij. 'We zijn door het oog van de naald gekropen.'





Instortingsgevaar

Stakenburg kan sinds vanochtend pas zijn huis weer in. De tuin, waar de serre twee centimeter van zijn gevel is verschoven, is nog afgesloten wegens instortingsgevaar. Volgens bouwkundigen is zijn huis 'op wat verzekeringswerk na' verder in orde.

Ook de familie Beekum heeft geluk gehad. Een half uur voordat de kozijnen door de ruiten haar kinderkamer binnenvlogen, lag de anderhalf jaar oude Marly nog te slapen in haar bedje. 'Op het moment van de klap was ze net aan het spelen, anders was ze weggeblazen', vertelt haar grootmoeder Sylvia geëmotioneerd. Haar man staat regelmatig buiten bij zijn duiventil, maar was toevallig ook binnen. 'Die hadden we anders ook van de muur kunnen schrapen.'



Wachten op de verzekering

De familie kwam gisteravond in het donker thuis en kon na een korte nacht vanochtend de schade met eigen ogen aanschouwen. Het huis is nog rommelig, omdat het zondag is gebruikt door hulpdiensten om gewonden te verbinden. Nu komt de buurt er samen. 'Iedereen is geëmotioneerd door wat er is gebeurd. We zitten maar gewoon bij elkaar en doen eigenlijk niks. We wachten op de verzekering zodat we nieuwe spullen voor die kleine kunnen kopen.'

