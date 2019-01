Brandweer bekogeld tijdens bestrijden vonkenregen: 'Dit kan niet langer zo'

DEN HAAG - Tijdens het bestrijden van de vonkenregen met Oud en Nieuw op Scheveningen zijn brandweerlieden - die probeerden te voorkomen dat een dak in brand vloog - vanaf een flat bekogeld met vuurwerk. Het was een van de vele voorvallen die nacht waarbij hulpverleners werden lastiggevallen. Dat laat de brandweer weten in een filmpje op YouTube. De hulpverleners hebben er schoon genoeg van. 'Het ís het niet normaal dat wij dit normaal zijn gaan vinden.'

'Ja, tijdens zo'n nacht voel je je wel bedreigd', beaamt bevelvoerder Pascal Pronk van de brandweer Den Haag Centrum in het filmpje. Hij geeft een voorbeeld. 'We stappen uit onze brandweerauto op de Marktweg en op dat moment begint een grote groep mensen te gooien met vuurwerk en van alles. Dan bedenk je je als bevelvoerder dat je mensen niks moet overkomen.'

'Dezelfde avond bestrijden we een brand bij een garagebedrijf. We halen een vrouw met een baby'tje uit een appartement daarboven, omdat dit vol rook staat. Ook een oude man halen we naar beneden. Als we met hen op straat staan, zijn er gewoon raddraaiers die een nitraatbom tussen ons in gooien. Een stuk vuurwerk kwam op de hand van de oude man, die liep een zware brandwond op. Het baby'tje was aan het huilen... Waar moet je met die mensen naartoe? Want je kunt niet terug naar binnen.'

'Bang voor represailles'

Plaatsvervangend regionaal brandweercommandant Martin Evers hoorde van collega's soortgelijke verhalen. Onder meer van mensen die op Scheveningen probeerden te voorkomen dat een dak in brand zou vliegen. 'Die zijn vanaf een flat bekogeld met vuurwerk. Er waren meerdere van dit soort gevallen tijdens de jaarwisseling.'

'Wij zijn van en voor de samenleving', benadrukt Evers. 'Maar mensen zijn gewoon bang om aangifte te doen, bang voor represailles. En daar kan ik me in 2019 helaas - het is zoals het is - veel bij voorstellen.'



Verrot schelden

'Kijk, schelden doet hulpverleners geen pijn, maar dat is eigenlijk al niet normaal', benadrukt Pronk. 'Dat je ergens aankomt en je wordt vervolgens verrot gescholden. Op het moment dat daarbij ook nog eens fysiek geweld wordt gebruikt, ga je een grens over. We hebben dit al die jaren al meegemaakt, maar dit jaar ging het zover dat mensen zeggen: tot hier en niet verder. Dat heeft de korpsleiding gelukkig ook aangegrepen. Die heeft ook gezegd dat dit niet langer kan zo. Ik vind het fantastisch om te werken bij de brandweer, maar het moet er niet toe leiden dat wij onszelf moeten gaan bewapenen tegen de burger die ons nodig heeft.'

Hij wijst op de ongeschreven regel die de brandweerlieden inmiddels hebben dat bij een buitenbrand de 'aanvalsploeg' gaat blussen en de waterploeg, de bevelvoerder en de chauffeur naar buiten gaan om te kijken of de ploeg niet bekogeld wordt met vuurwerk, stenen, flesjes bier of dat soort zaken. 'Ik besef me dat het heel raar is dat we dit op de een of andere manier geaccepteerd hebben. Wij zijn ons erop gaan voorbereiden. Maar als je heel eerlijk bent, ís het niet normaal dat wij dit normaal zijn gaan vinden.'

