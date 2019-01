Gratis strooizout ophalen bij de gemeente Zuidplas

ZUIDPLAS - Inwoners van de gemeente Zuidplas kunnen zaterdag gratis strooizout ophalen. Met de gladheid van deze week in het achterhoofd denk je dan: is dat niet te laat? Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat er veel mensen juist nu gevraagd hebben om strooizout. 'Alleen moet dat wel georganiseerd worden', zegt ze. 'Het zout zit in een silo, daar kun je niet zomaar een emmertje onderhangen'.

'In december konden mensen ook al strooizout ophalen, maar toen was er weinig animo', vervolgt de woordvoerder. 'In december was het mooi weer en dachten mensen waarschijnlijk niet aan gladheid'.

Nu is er dus een nieuwe mogelijkheid op zaterdag 2 februari. Tussen 9.00 en 12.00 uur zijn de inwoners welkom op de gemeentewerf aan de Eerste Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel en het afvalbrengstation aan de Zuidplasweg in Zevenhuizen. Om het strooizou mee te nemen is het handig om een zak of emmer mee te nemen.

