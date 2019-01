Deel dit artikel:













Wat vind jij belangrijk in de regio? Vertel het ons! Foto: ANP

REGIO - Het klimaat, de woningmarkt, veiligheid op straat of immigratie. Het zijn een paar onderwerpen waar de Provinciale Staten over gaan. Over twee maanden is het tijd voor de Provinciale Statenverkiezingen en daarom willen we graag weten wat jij belangrijk vindt.

Op 20 maart is het tijd om naar de stembus te gaan voor de Provinciale Statenverkiezingen. Dat is het moment bij uitstek om met je stem invloed uit te oefenen op zowel de provinciale als de landelijke politiek. Indirect worden namelijk ook de leden van de Eerste Kamer gekozen. In samenwerking met de NOS onderzoeken wij wat jij belangrijk vindt. Waar moet de politiek met voorrang werk van maken? Gaat het je om je financiële situatie, het klimaat, de woningmarkt, veiligheid op straat of meer om immigratie, zorg of onderwijs?

Vul de vragenlijst in Laat het ons weten door deze vragenlijst in te vullen. Zo krijgen wij een goed beeld van wat er leeft in de regio en kunnen we die informatie gebruiken in onze berichtgeving op weg naar de verkiezingen.