Buschauffeuse krijgt geldboete na doodrijden Rhodé (14) De Thorbeckelaan in Gouda I Foto: Omroep West

DEN HAAG - Buschauffeuse Marian den O. (58) moet een geldboete van 500 euro betalen na het dodelijk ongeluk, waarbij de 14-jarige Rhodé om het leven kwam. Dat heeft de rechtbank in Den Haag dinsdag bepaald. Het slachtoffer kwam op 16 april vorig jaar onder de bus van Den O. terecht op de Thorbeckelaan in Gouda. De rechter vindt dat de vrouw op de plek van het ongeluk niet had mogen inhalen.

De 14-jarige Rhodé fietse naast haar vriendin op de fietsstrook van de Thorbeckelaan toen Marian den O. haar inhaalde met haar lijnbus. De zijspiegel van de bus raakte het stuur van de fiets van Rhodé. Het meisje viel en kwam onder het achterwiel van de bus terecht. Ze overleed. Tijdens de zitting twee weken geleden bleek dat de weg waarop het fatale ongeluk gebeurde in 2015 was aangepast. Daarbij werd een middengeleider zodanig verbreed dat de weg en het fietspad smaller werden dan de richtlijnen van de overheid voorschrijven.

Inschattingsfout Toch vond het Openbaar Ministerie (OM) dat Marian den O. zeer onvoorzichtig had gereden. Volgens de officier van justitie had Den O. moeten wachten met inhalen en eiste 240 uur werkstraf en een rijontzegging van 9 maanden. Er is volgens de rechter geen sprake van 'ernstige onvoorzichtigheid'. De rechter vindt wel dat de buschauffeuse een inschattingsfout heeft gemaakt door in te halen op een smal weggedeelte. 'Door de inrichting van de weg met een rijbaan en een fietsstrook wordt de indruk gewekt dat de weg ter plaatse voldoende ruimte biedt om op de fietsstrook rijdende fietsers in te halen,' zo zei de rechter. 'Dat laat echter de eigen verantwoordelijkheid van de buschauffeur onverlet.' Kortom, de rechter vindt dat Den O. de situatie beter had moeten inschatten.

Advocaat De advocaat van Den O. betoogde twee weken geleden al dat de chauffeuse een 'inschattingsfout met fatale gevolgen' had gemaakt, maar dat dit haar voor de wet nog niet schuldig maakte. Hij vroeg de rechtbank om vrijspraak.