Nieuw paspoort nodig? Dan naar de buurtsuper, hoopt de VVD

DRIEBRUGGEN - Bewoners van Den Haag moeten een nieuw paspoort of rijbewijs ook kunnen gaan ophalen bij supermarkt of PostNL-afhaalpunt. Daarvoor pleit de VVD in de Haagse gemeenteraad. Reden voor het voorstel is dat mensen straks bij de meeste stadsdeelkantoren alleen nog op afspraak langs kunnen.

'Je ziet dat bedrijven hun dienstverlening steeds verder innoveren. Als ik een pakketje bestel kan ik zelf kiezen waar ik het afhaal of dat ik het laat thuisbezorgen. De gemeente moet daar niet bij achterblijven', aldus VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf.

Recent werd bekend dat de gemeente Den Haag de dienstverlening in de stadsdeelkantoren gaat beperken. Dat omdat reisdocumenten, zoals een paspoort, veel langer geldig zijn: tien jaar in plaats van vijf. Wethouder Rachid Guernaoui (Groep de Mos, dienstverlening) denkt dat dit ertoe leidt dat er veertig procent minder mensen naar de stadsdeelkantoren gaat komen. 'Het is hierdoor niet meer efficiënt en effectief is om de beschikbare arbeidscapaciteit over acht stadsdeelkantoren in te zetten', schrijft hij aan de gemeenteraad.



Informatie en hulp

Daarom wordt de dienstverlening geconcentreerd in de stadsdeelkantoren Centrum en Escamp. De stadsdeelkantoren Haagse Hout, Laak, Leidschenveen-Ypenburg, Loosduinen, Scheveningen en Segbroek krijgen een wat de wethouder 'informatie- en hulpfunctie' noemt. Hagenaars kunnen hier alleen nog hulp krijgen bij het aanvragen van bijvoorbeeld een parkeervergunning en uittreksel, of een verhuizing doorgeven. Ook kunnen bezoekers informatie krijgen over de gemeentelijke dienstverlening of er kan een afspraak worden gemaakt voor een bezoek aan de twee overblijvende stadsdeelkantoren waar nog wel een uitgebreide service is.

De PvdA in de Haagse gemeenteraad is onaangenaam getroffen door het besluit, dat per 1 juli ingaat. Fractieleider Martijn Balster wijst erop dat Guernaoui had beloofd om een uitgebreide nota over dienstverlening van de gemeente aan de raad te sturen. Dat is nog niet gebeurd. Tot die tijd moet het besluit om te service te verminderen, worden teruggedraaid, zegt hij. Afgezien daarvan vindt het onwenselijk om de service terug te brengen.



Winkel om de hoek

De VVD ziet een andere oplossing. De Graaf wil dat, als dat juridische mogelijk is, de gemeente gaat proberen met private partijen samenwerkingsverbanden op te zetten. 'Met postpakketjes is dat ook zo gegaan. Daar moest je vroeger voor naar het postkantoor, nu organiseert de winkel om de hoek dat.'

Door het mogelijk te maken een nieuw paspoort of rijbewijs op te halen bij een winkel ontstaat meer keuzevrijheid voor de Hagenaar, vindt de liberaal. 'Je kunt er dan bijvoorbeeld voor kiezen je nieuwe rijbewijs dicht bij je werk af te halen. Of ‘s avonds, als de supermarkt nog open is.'