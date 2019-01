Dierendrama: explosie wordt vogels en vissen fataal, maar dit parkietje fluit vrolijk verder

DEN HAAG - Buiten tien gewonden en een immense materiële schade heeft de explosie in de Haagse Jan van der Heijdenstraat ook bij dieren een hoop leed veroorzaakt. Een parkietje dat sinds zondagmiddag rustig doorfloot werd na twee dagen gered, maar een aantal vissen en wedstrijdvogels heeft het niet overleefd.

Omwonenden van de Jan van der Heijdenstraat hoorden in de buurt van de ontplofte woningen al sinds zondag vogels fluiten, maar anders dan de kat Pip konden de dieren nog niet uit de instabiele panden worden gehaald. Dinsdagmiddag gebeurde dit alsnog, toen inwoners van de meest ernstig getroffen huizen deze even mochten betreden om de hoogst benodigde spullen op te halen.

Helaas bleek toen dat niet alle dierlijke bewoners van de Jan van der Heijdenstraat de explosie hebben overleefd. Patrick Baks, bewoner van één van de panden, vertelt: 'Mijn buurman heeft wat duiven en vogels, maar zijn vissen zijn allemaal dood. Geklapt door de druk.'



Honderd wedstrijdvogels

Baks moest zelf zijn wedstrijdvogels uit de schuur halen. 'Dat waren er meer dan honderd, maar zo veel heb ik er niet kunnen redden. Er waren er al een paar dood en de rest is ondervoed, dus daarvan zal moeten blijken of ze het gaan redden. Ook is een aantal jongen nu alleen. Die kan ik wel overplaatsen maar dat heeft geen zin: dan maken de ouderen ze dood. Gelukkig heb ik nog wel veel anderen kunnen redden.'

