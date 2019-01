Pas op: morgen flinke files verwacht

DEN HAAG - Woensdagochtend worden er flinke files verwacht in de randstad. Dat komt omdat het gaat sneeuwen. 'Het is dan drukker dan normaal', vertelt Heleen de Geest van de ANWB verkeersinformatie tegen Omroep West. 'Vanwege de sneeuw rijdt het dan meteen heel langzaam op veel plaatsen.' Ook weerman Huub Mizee bevestigt dat het aardig gaat sneeuwen. 'Zo'n één tot vier centimeter sneeuw is mogelijk', zegt hij.

Volgens Mizee gaat de sneeuw vanaf ongeveer vijf uur in de ochtend vallen. 'Het kan zelfs nog iets meer zijn dan die vier centrimeter. En dat blijft allemaal liggen, want de temperatuur ligt 's ochtends nog steeds rond het vriespunt', aldus de weerman van Omroep West.

'Normaal gesproken is de woensdagochtend één van de rustigste dagen van de week', zegt Heleen de Geest. 'Veel mensen hebben die dag vrij. Dan doen ze het 's morgens wat rustiger aan. Maar voor morgen verwachten we echt wel een flinke file.' Om hoeveel kilometer aaneengesloten blik het gaat kon ze niet zeggen.



Het blijft glad

Volgens Huub is woensdag niet de enige dag dat we met sneeuw te maken krijgen in de ochtendspits. De weerman: 'Woensdag wordt het in de loop van de dag wel boven het vriespunt en dan wordt de sneeuw papperig. Maar in de nacht van woensdag op donderdag daalt de temperatuur opnieuw onder het vriespunt en gaat de boel weer aanvriezen. Dan kan het verraderlijk glad worden.'

Ook vrijdag kan er nog wat sneeuw vallen, verwacht Mizee. Hij denkt dat die later overgaat in regen. Of die sneeuw opnieuw tijdens de ochtendspits gaat vallen, of vlak daarvoor, daarover kan de Haagse weerprofeet dinsdagmiddag nog geen uitspraken doen.



HTM is voorbereid, NS zegt nog niks

Bij het Haagse openbaarvervoersbedrijf HTM zijn ze voorbereid op de sneeuw. 'Wij gaan vannacht pekelen. Zeker vier speciale trams gaan op pad om het spoor sneeuwvrij te maken', vertelt een woordvoerder.

Vorige week zette de NS minder treinen in vanwege het winterse weer, maar de gevolgen bleken toen mee te vallen. Dat kwam het voormalige staatsspoorbedrijf op flinke hoon van reizigers te staan. Toch zet de NS morgen (woensdag) opnieuw minder treinen in.



Sneeuw op Rotterdam The Hague Airport

Rotterdam The Hague Airport heeft ook mensen standby voor de sneeuwschuivers als dat nodig is. Het vliegverkeer op de luchthaven moest vorige week tijdelijk worden opgeschort vanwege de sneeuwval.

'We wachten af hoe en wat morgen met de sneeuw. We zitten op dit moment ook in een rustige periode dus er staan niet veel vluchten gepland', aldus een woordvoerster tegenover het ANP.

LEES OOK: Pekeltram rijdt uit vanwege aangekondigde sneeuw: 'We rijden de normale dienstregeling'