Tentoonstelling 50-jarig bestaan Mojo Concerts in Delft Foto: Omroep West

DELFT - In Museum Prinsenhof in Delft is vanaf dit voorjaar de tentoonstelling MOJO Backstage te zien, die is gewijd aan het 50-jarig bestaan van boekingskantoor Mojo Concerts. Oprichter Berry Visser begon het bedrijf in 1969 op een zolderkamer in Delft.

Het eerste grote wapenfeit van MOJO was het Holland Pop Pestival in het Kralingse Bos in Rotterdam in 1970. Met enige bluf weet Visser meerdere buitenlandse bands, zoals Pink Floyd en The Byrds te strikken voor het eerste meerdaagse festival van Nederland. Kort daarna haakt Leon Ramakers aan, eerst als Berry’s assistent en al snel als zijn partner. Samen organiseren zij vele concerten en festivals die nog altijd tienduizenden bezoekers trekken, zoals Lowlands en Pinkpop. Mojo was de eerste die een stadionconcert in de Rotterdamse Kuip organiseerde. Bob Dylan, met Eric Clapton in het voorprogramma, hadden die primeur in juni 1978.

Expositie De tentoonstelling is vormgegeven door Peter te Bos, de vormgever voor Lowlands en ook bekend als de zanger van Claw Boys Claw. De expositie is van 12 april tot en met 1 september van dit jaar. Speciaal voor het jubileum organiseerde Mojo eerder deze maand ook een veiling met cadeaus van artiesten. LEES OOK: Bruce Springsteen, Prince en Tina Turner: Mojo veilt cadeaus van artiesten