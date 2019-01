Haagse oppositie: niet aanpassen plannen Koekamp is 'bizar'

DEN HAAG - De Haagse Stadspartij en de Partij voor de Dieren vinden het 'bizar' dat de gemeente Den Haag het plan voor de herinrichting van de Koekamp niet aanpast. De partijen zijn ook teleurgesteld door de opstelling van wethouder Richard de Mos (Groep de Mos), die volgens hen onvoldoende open staat voor een alternatief van bewoners en belangenorganisaties.De coalitie steunt de voorstellen wel: 'Het wordt juist nu groener.'

In de Haagse raad wordt al lang gesproken over de herinrichting het groen naast het Centraal Station. Dat zou, aldus de gemeente, meer allure moeten krijgen. En er gaat ook een fietspad doorheen lopen.

Een groep bewoners en natuurorganisaties verzetten zich hiertegen. De critici willen dat het plan wordt aangepast en ontwikkelden een alternatief, Plan G. Als dat wordt uitgevoerd, krijgt het fietspad een andere route en kan de oever van het herteneiland hetzelfde blijven. Mede onder druk van een meerderheid in de gemeenteraad, maakte het stadsbestuur een grondige vergelijking tussen Plan G en het origineel.



Ongunstig voor verkeer

Maar die analyse leerde dat het alternatief onder meer ongunstig is voor verkeerstromen en er te weinig ruimte overblijft voor water. 'Ik heb de uitwerking daarvan gezien, gezamenlijk met de ontwerpen voor het Koningin Julianaplein en de kruising Rijnstraat-Bezuidenhoutseweg. Toen was ik overtuigd; het ontwerp van de gemeente is groener, veiliger en prettiger voor fietsers en voetgangers. Ik denk dat de raad het filmpje dat we ervan hebben gemaakt ook overtuigend vindt', aldus wethouder De Mos daarom ook midden januari.

De Haagse Stadspartij en Partij voor de Dieren zijn het niet met de wethouder eens. Zij vinden dat hij 'meedenkende burgers opnieuw afschrijft'. Raadslid Peter Bos van die eerste partij vindt het jammer dat er nu 'niets terechtkomt' van het alternatief. 'De wethouder blijft krampachtig vasthouden aan het oorspronkelijke plan van de gemeente en Staatsbosbeheer. De Groep heeft een veel beter plan gemaakt, een cadeautje voor de stad, maar meedenken wordt kennelijk niet meer gewaardeerd door dit college.' Robert Barker van de Partij voor de Dieren: 'Het is bizar dat de wethouder de plannen van de bewoners zo behandelt. Wij willen dat de wethouder het alternatieve plan als basis gebruikt. In plaats daarvan komt hij steeds met hetzelfde plan en noemt dat participatie.'



Meer groen

De coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks lijkt de plannen - waarover woensdag in een commissie van de gemeenteraad wordt gesproken - wel te steunen. 'Het plan dat nu voorligt, is een goed plan', aldus de grootste partij Hart voor Den Haag/Groep de Mos. 'Er komt nu juist meer groen op de Koekamp.'

D66-raadslid Daniël Scheper laat weten in het huidig plan een 'mooie kans' te zien om de verkeersveiligheid te verbeteren, onder meer omdat er een goed fietspad komt. Ook hij stelt dat het nu groener wordt. 'De afgelopen jaren is er veel gepraat met betrokkenen over de aanpassingen. Het uiteindelijke voorstel is voor D66 een goed compromis.'