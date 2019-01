Man met geprepareerde tas steelt en wordt betrapt bij Kruidvat Zoetermeer

ZOETERMEER - Het Kruidvat aan de Dorpsstraat in Zoetermeer heeft twee keer bezoek gehad van een winkeldief. De eerste keer is het hem gelukt om met een geprepareerde tas vol spullen ongezien langs de alarmpoortjes te lopen. De tweede keer is hij betrapt door het personeel en zonder buit weggerend.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 januari. Meer zaken zijn hier vinden.

De diefstallen vinden plaats op 31 augustus. Op beelden van half vier die middag is te zien hoe de verdachte samen met een andere man door de winkel loopt en zijn tas vol stopt met spullen. Hij vraagt ook een aantal keer iets aan het personeel.

Daarna loopt hij naar buiten, maar wordt dan aangesproken. Het personeel wil in zijn tas kijken, maar dat wil de man niet. Er wordt van beide kanten wat aan de tas getrokken en de man wordt agressiever. Als een derde personeelslid de politie belt, slaat de man op de vlucht. De man waarmee hij samen was, wordt door het personeel in de winkel gehouden tot de politie er is. Omdat hij niets heeft gestolen, wordt hij weer vrijgelaten.



Eerdere diefstal

Als de politie de camerabeelden van de diefstal bekijkt, blijkt dat dezelfde man eerder die middag ook al in de winkel is geweest. Die keer is hij alleen en vult hij dezelfde geprepareerde tas met spullen. Het lukt hem om ongezien langs de alarmpoortjes de winkel uit te lopen. Het Kruidvat heeft naderhand dus ook aangifte gedaan van deze diefstal.





Herkent u de verdachte?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem