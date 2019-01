Deel dit artikel:













Waar is deze verdachte van een zware mishandeling in Den Haag? De verdachte | Beeld: Politie

DEN HAAG - De politie is op zoek naar de verblijfplaats van een verdachte van een mishandeling. In november vorig jaar is een man bewusteloos geschopt en geslagen door twee andere mannen. Eén van hen is aangehouden. De politie weet wie de tweede verdachte is, maar hij is spoorloos. In de hoop op tips over zijn verblijfplaats, is zijn foto getoond.

Geschreven door Team West

Opsporingsprogramma op TV West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 januari. Meer zaken zijn hier vinden. In de nacht van vrijdag 9 op zaterdag 10 november vindt er een vernieling plaats op de Marktweg in Den Haag. Twee mannen rennen na die vernieling hard weg, over het Veluweplein naar de Hoefkade. Eén van de twee wordt niet meer terug gezien. De ander wordt achterhaald door weer twee andere personen. Op de kruising van de Hoefkade en de Schalk Burgerstraat komt het tot een confrontatie tussen de drie, die niet alleen door een bewakingscamera, maar ook door een getuige is gefilmd.

Klappen en schoppen De man die in eerste instantie wegrende haalt een mes tevoorschijn en bedreigt zijn twee belagers daarmee. Die pikken dat niet. Ze weten het mes afhandig te maken en slaan de man tegen de grond. Daarna wordt er flink op hem ingeschopt. Uiteindelijk verliest de man het bewustzijn en hij ligt ruim een minuut roerloos op de weg. Na de mishandeling is één verdachte aangehouden. De identiteit van de tweede is bekend bij de politie, maar hij is tot nu toe spoorloos. Het gaat om een Poolse man. Wie weet waar hij nu is, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie.

Ook slachtoffer spoorloos De man die dreigde met het mes en vervolgens bewusteloos werd geschopt, is na de mishandeling ook spoorloos. Onderzoek bij ziekenhuizen heeft niets opgeleverd. De politie is ook naar deze man op zoek en hoopt dat hij zich meldt.

Weet u waar de verdachte nu is? Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem