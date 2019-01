Getuige gezocht die dodelijke steekpartij Weimarstraat mogelijk zag gebeuren

De Weimarstraat in Den Haag | Beeld: Regio15

DEN HAAG - De politie is op zoek naar getuigen die iets hebben gezien van de dodelijke steekpartij in de Weimarstraat in Den Haag, waarbij een 25-jarige Hagenaar om het leven kwam. Er is een 27-jarige man aangehouden als verdachte, maar ondanks die aanhouding spreekt de recherche nog graag met getuigen. Er wordt met name één specifieke getuige gezocht die de steekpartij vlak voor zijn neus moet hebben gezien.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 januari. Meer zaken zijn hier vinden.

Het steekincident vond plaats op donderdag 17 januari om 20.38 uur. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is hij aan zijn verwondingen overleden. Vlak voor het steekincident kwam een getuige op de fiets de Weimarstraat in rijden. Die man wil de politie graag spreken.

Het gaat om een man met een donkere huidskleur. Hij droeg een pet en had schoenen met witte zolen aan. Hij kwam om 20.38 uur vanuit de Beeklaan de Weimarstraat in fietsen op een nette omafiets. Die zette hij neer voor het Chinese restaurant Gold River.



Vlak voor zijn neus

Nog geen tien seconden daarna gebeurde het steekincident vlak voor zijn neus. Hij moet hebben gezien wat er gebeurde. Vervolgens keek hij wat verward om zich heen, pakte zijn fiets en reed weg richting de Beeklaan. Het is mogelijk dat de man bij de Chinees naar binnen wilde, maar dat hij overrompeld was door de steekpartij en daarom weer is vertrokken.

De politie hoopt dat hij alsnog contact opneemt om te vertellen wat hij heeft gezien. Ook als u denkt te weten wie het is, laat dan van u horen. Andere getuigen met informatie over de dodelijke steekpartij op 17 januari in de Weimarstraat zijn natuurlijk ook welkom.



Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem