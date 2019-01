15.000 euro beloning voor gouden tip over dood Don Vrijmoet

DEN HAAG - De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 15.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de oplossing van de moord op de 53-jarige Donald Vrijmoet, die beter bekend staat onder de naam Don. Zijn lichaam werd in november 2018 gevonden in zijn woning aan het Rietveen in Den Haag. Vrijmoet is vermoedelijk met een steekwapen aangevallen en aan steekwonden overleden.

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 29 januari. Meer zaken zijn hier vinden.

Don Vrijmoet leidde jarenlang een zwervend bestaan, was drugsverslaafd en leidde aan psychoses. Begin 2018 kreeg hij via een zorginstantie een appartement aan het Rietveen, vlakbij De Uithof. Daar vonden medewerkers van de zorginstantie woensdagmiddag 14 november zijn lichaam. De recherche heeft de afgelopen maanden uitgebreid onderzoek gedaan naar wat er precies is gebeurd en wie er verantwoordelijk is voor zijn dood.

Op dit moment staan alle scenario's nog open, zegt de politie. De deur van Dons woning stond regelmatig open waardoor anderen zo bij hem naar binnen konden lopen. Ook kreeg hij regelmatig andere drugsgebruikers over de vloer. Of er door zijn drugsgebruik conflicten speelden of dat hij wellicht schulden had, is niet bekend. Het is ook mogelijk dat Don door zijn psychische problemen ruzie met iemand heeft gekregen. De politie is op zoek naar mensen die meer weten over een mogelijke aanleiding en over mogelijke conflicten die speelden.



Aangevallen met steekwapen

De politie denkt dat Don in zijn appartement aan het Rietveen met een steekwapen is aangevallen. Die steekwonden hebben tot zijn dood geleid. De politie noemt het bijzonder wrang, omdat Don zelf een fanatiek messenverzamelaar was.

Op bewakingsbeelden is Don op donderdag 8 november om 14.30 uur te zien. Hij doet op dat moment boodschappen aan De Stede, vlakbij zijn huis. Dit zijn de laatste beelden waarop hij in leven is te zien. Daarna heeft hij vermoedelijk rond half 5 nog in het centrum van Den Haag gepind. Zes dagen later, op woensdag 14 november is zijn lichaam gevonden. Het exacte tijdstip van overlijden is niet bekend, maar de politie houdt er rekening mee dat Don al enkele dagen overleden was toen hij werd gevonden.



Periode van zes dagen

De politie wil meer duidelijkheid over de periode tussen donderdag 8 november en woensdag 14 november. Het kan zijn dat er in die periode van zes dagen bijvoorbeeld ruzie is ontstaan die samenhangt met zijn overlijden. Ook als u iets opmerkelijks is opgevallen rond zijn huis aan het Rietveen, komt de recherche graag met u in contact.

In het weekend voor het aantreffen van Don, ergens tussen 9 en 11 november, is geprobeerd om de ruiten van zijn appartement in te gooien. Dit is niet gelukt, omdat de woning dubbel glas heeft. Wel is het ruitje van het portiek toen ingegooid. Mogelijk staat dit incident in relatie met de dood van Don. De politie is op zoek naar mensen die hier meer over weten.



Mobiel Media Lab

Don was jarenlang dakloos en kwam veel bij opvangplekken voor dak- en thuislozen. Om ook die mensen te bereiken, gaat de politie bij die locaties langs met het Mobiel Media Lab. Dat is een grote bus, waarin rechercheurs rustig aan mensen kunnen uitleggen wat er is gebeurd, en waar bekenden van Don makkelijk en direct met iemand kunnen praten zonder dat ze ergens een afspraak moeten maken.

Het Mobiel Media Lab staat op de volgende locaties:

Woensdag 30 januari



13.00-16.00 uur Alberdastraat/Mangostraat bij Rozenbottel

17.00-21.00 uur Dedemsvaartweg/Zilverstraat, vlakbij de nachtopvang

13.00-17.00 uur Aandachtscentrum Schoolstraat en Leger des Heils Wagenstraat (de bus staat op de Grote Marktstraat)

18.30-22.00 uur Noordpolderkade/Wenckenbachstraat, vlakbij Leger des Heils

Donderdag 31 januari

Heeft u informatie?

Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Tip de politie via WhatsApp: 06-10000012

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem