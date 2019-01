Vrijwilligers helpen vissen met seks

REGIO - Twee hengelsportverenigingen uit de regio gaan komende maand weer een paar dagen vissen. Dat is niet bijzonder, maar de reden wel: het helpen van vissen bij hun voortplanting.

Als het weer het toelaat wordt er namelijk gevist naar paairijpe snoek, dat wil zeggen groter dan 50 centimeter. De gevangen snoeken worden vervolgens uitgezet in vispaaiplaatsen in Delft en bij Hoek van Holland. De snoek kan deze hulp goed gebruiken. Uiteindelijk zorgt een sloot met diverse levensvormen voor een goed evenwicht, wat nodig is voor schoon en helder water.

De vispaaiplaatsen bieden de vissen prettige omstandigheden om zich voort te planten en op te groeien. In eerste instantie moeten de snoeken geholpen worden om de weg naar een voor hen nieuwe paaiplaats te vinden. Snoeken planten zich - net als zalmen - voort op de plek waar zij zelf geboren zijn. In mei worden de jonge snoekjes buiten de paaiplaats uitgezet. Na drie tot vier jaar zijn deze snoekjes paairijp en vinden zij dus zelf de weg terug naar de vispaaiplaats waar ze zijn geboren.



Onder water zetten

Om het uitzetten van de snoek voor te bereiden, worden de twee vispaaiplaatsen begin februari langzaam onder water gezet. Dat doet het Hoogheemraadschap Delfland om verschillende redenen. Het water in de paaiplaatsen is niet diep en warmt daarom sneller op dan het water in de diepere sloten en kanalen.

Dat vinden de snoeken prettig om te paaien en om hun kroost in op te laten groeien. Maar dat niet alleen: in ondiep, warmer water ontwikkelt dierlijk plankton sneller. Jonge snoekjes leven hier de eerste weken van hun bestaan van. In de periode dat de volwassen snoeken in de paaiplaatsen aanwezig zijn leven ze van prooivissen, die ook in de paaiplaatsen aanwezig zijn.



Blij met hulp van hengelsporters

Delfland streeft naar veel verschillende soorten vis. In de ‘ideale sloot’ leven verschillende soorten waterplanten én verschillende soorten dieren, zoals vissen. 'Geen enkele plant of vis heeft de overhand. Dat zou het natuurlijke evenwicht verstoren. Een goed evenwicht is nodig voor schoon en helder water. We zien dat de snoek wel wat hulp kan gebruiken. Die bieden we onder andere met deze twee vispaaiplaatsen', vertelt Antoinette Jans van Hoogheemraadschap Delfland.

Zo werkt het Hoogheemraadschap er hard aan om ons beeld van de ideale sloot waar te maken. Jans: 'Feit is dat dit alleen maar lukt als anderen ons helpen. Daarom zijn we ook zo blij met de hulp van de hengelsportverenigingen. Hun praktische hulp en kennis helpen ons en de waternatuur verder.'

