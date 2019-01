Man die agent pistool op hoofd zette niet onderzocht: wachttijd is te lang

DEN HAAG - De rechtbank in Den Haag ziet af van een psychiatrisch onderzoek naar de geestesgesteldheid van een 19-jarige man die er van wordt verdacht een vuurwapen op het hoofd van een Haagse agent te hebben gezet. De wachtlijst voor plaatsing in het Pieter Baan Centrum is te lang, meent de rechtbank.

Op 6 oktober vorig jaar bracht een man van Eritrese afkomst vanuit Tilburg een bezoekje aan Den Haag. Hij werd door een agent in het stadscentrum aangesproken op het drinken van bier op straat. De man rende eerst weg, maar stopte toen op de Boomsluiterskade, waarna hij de achtervolgende agent een doorgeladen pistool tegen het hoofd zou hebben gezet. De bedreigde agent schoot de man uit zelfverdediging in zijn knie.

Het OM wilde de man laten onderzoeken in het Pieter Baan Centrum, omdat hij mogelijk kampt met een psychische stoornis. De instelling beoordeelt daarbij dan ook of iemand in aanmerking komt voor TBS. Tijdens een ingelaste zitting verklaarde de officier van justitie dinsdag dat opname in het Pieter Baan Centrum in Almere pas over achttien tot twintig weken mogelijk is. De verdachte zou in de tussentijd in zijn cel moeten wachten, maar dat vindt de officier wel gerechtvaardigd. 'Het is niet niets als er een doorgeladen wapen op een agent wordt gericht', aldus de aanklager.



Extreem lange wachttijd

De rechtbank vindt dat er inderdaad aanknopingspunten zijn voor een observatie van de man in het Pieter Baan Centrum, maar vindt het te ver gaan om de man daarvoor eerst achttien tot twintig weken te laten wachten. 'Dat is een extreem lange wachttijd', zegt de rechter.

Volgens de advocaat van de verdachte is plaatsing in het Pieter Baan Centrum niet nodig. De verdachte sloot zich daarbij aan: 'Er is niets aan de hand in mijn hoofd'. De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.