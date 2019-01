Oostenwind verraadt wietplantage: agenten roken 'scherpe hennepgeur'

KATWIJK - Een verkeerde windrichting kan funest zijn voor drugsproducenten. Agenten in Katwijk ontmaskerden een hennepkwekerij, nadat zij een 'een scherpe hennepgeur roken' bij de haven.

Nadat de 'speurneuzen' de lucht hadden geroken was er een onderzoek gestart, waarna de hennepkwekerij dinsdag werd aangetroffen. Volgens de politie was de kwekerij nog in gebruik en werden er meer dan 300 planten gevonden. Ook de recente oogst werd in zakken aangetroffen.

De politie heeft nog niemand aangehouden. Na verder onderzoek zal de politie de hennepkwekerij ontmantelen.