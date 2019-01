Wijk komt gedupeerden explosie Den Haag te hulp

DEN HAAG - Niet toekijken maar de handen uit de mouwen. Buurtbewoners rond de Jan van der Heijdenstraat willen hun getroffen buren dolgraag helpen. Sommige mensen willen bij de supermarkt verzorgingsproducten inzamelen, anderen spitten hun kasten uit op zoek naar spullen voor de buren die alles kwijt zijn geraakt. Ook een paar ondernemers zijn in actie gekomen.

Priscilla en Kelly van zonnestudio Charlie Sun volgden na de fatale avond op Facebook de acties die buurtbewoners opzetten om de slachtoffers van de explosie te helpen. 'Kunnen wij ook niet iets doen', vroeg Kelly Dekker aan haar partner Priscilla Junier. 'Zullen we voor elke nagel-, wimper-, of andere behandeling die wij klanten geven, 1 euro in een pot doen', stelde Kelly voor.

Klanten kunnen zelf beslissen of ze er nog wat geld bijgeven. 'We hebben nu al bijna 100 euro', zegt Priscilla trots. 'En voor de mensen die zeggen: Maar ze zijn toch gewoon verzekerd? Zullen we daar gewoon mee ophouden?' zegt Kelly terwijl ze met een pincet wat nepwimpers bij haar klant aanbrengt. 'Wat is nou fijner dan een buurt die voor je klaarstaat als je alles bent kwijtgeraakt?'



Ook de kringloopwinkel helpt

Kringloop Laakhaven op de Neherkade 1850 biedt de slachtoffers van de explosie aan gratis een nieuwe inrichting uit te zoeken. 'Zoals je ziet hebben we genoeg spullen,' zegt Tony Rueck van Kringloop Laakhaven. 'Ik denk dat ze bedden, eettafels, meubels, matrassen en keukengerei nodig hebben. Het maakt mij niet uit wat ze hier uitkiezen, als ze er maar mee geholpen zijn.'

Als mensen zelf huisraad willen doneren voor de slachtoffers, kunnen ze dat ook op de Neherkade 1850 kwijt. 'Dan zorgen wij dat het bij die mensen terecht komt,' zegt Tony Rueck.

Lees in ons dossier alles over de explosie in de Jan van der Heijdenstraat.