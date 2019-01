Creatieve Leidse winkeliers gaan leegstand Haarlemmerstraat te lijf

LEIDEN - Leiden gaat een vergeten stukje winkelgebied nieuw leven in blazen. Een deel van de Haarlemmerstraat, de belangrijkste winkelstraat, moet weer aantrekkelijk worden voor kleine ondernemers, vinden de gemeente en het centrummanagement. En dat willen ze bereiken door het gebied beter toegankelijk te maken en nieuwe vormen van ondernemen daar toe staan. Een flink aantal ondernemers heeft zich al gemeld.

De Haarlemmerstraat is met ruim een kilometer de langste winkelstraat van Leiden. Dat lijkt mooi, maar die lengte is tegelijkertijd ook een nadeel. Want het laatste deel van de winkelstraat kampt al jaren met leegstand omdat het niet echt in een looproute ligt. Momenteel staan er bijvoorbeeld 12 panden leeg.

'Er is nu inderdaad best wat leegstand', beaamt Sofie Dijkhuizen van het Leidse Centrummanagement. Maar daar wil ze niet te lang bij stilstaan. 'Ik zie hier vooral kansen. Want de huren zijn een stuk omlaag gegaan en we bieden ondernemers nu de mogelijkheid om met creatieve concepten te komen. Je kan nu bijvoorbeeld onder een dak werken, verblijven en kopen.'



Oproep aan ondernemers

Ze roept ondernemers met ideeën op zich aan te melden bij het Centrummanagement. Wie een goed idee heeft wordt ook begeleid in het proces. 'We kijken dan bijvoorbeeld waar de winkel het best zou kunnen passen.'

Een voorbeeld van een nieuwkomer in de oostelijke Haarlemmerstraat is de Vliegershop. Na jaren op de Turfmarkt gezeten te hebben is eigenaar Dagobert Schulp weer terug in de belangrijkste Leidse winkelstraat. 'Als voorzitter van de winkeliersvereniging heb ik er het volste vertrouwen in dat het hier goedkomt. Want de makelaars en pandeigenaren beginnen nu te zien dat als de huren zakken, winkeliers zich weer melden.'



Kattencafé

Een stuk of twaalf ondernemers hebben zich nu al gemeld bij het centrummanagement, en een van hen is Chantal Vijlbrief. Ze kan niet wachten om met haar vernieuwende concept te beginnen. 'Ik wil een kattencafé beginnen', legt ze uit. 'Dat is een lunchroom in een gezellige huiskamersfeer waar zes tot acht katten uit het asiel komen te wonen. En dan kan je dus je dus lunchen in het gezelschap van katten.'

Met meer nog meer van dit soort initiatieven verwacht het Centrummanagement dat het oostelijke deel van de Haarlemmerstraat er over een jaar of twee een stuk gezelliger uit zal zien dan nu het geval is.

LEES OOK: Archeologen vinden stadsbrouwerij bij opgravingen Haarlemmerstreet