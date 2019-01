Videobeelden explosie Den Haag opgedoken

DEN HAAG - Er zijn heftige nieuwe beelden opgedoken van de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Beelden van een bewakingscamera tonen een grote steekvlam, waarna te zien is hoe de gevel instort.

Op de video is te zien hoe er plotseling een grote vuurbal uit het pand komt, het lijkt alsof de explosie op de begane grond is ontstaan. Het is goed te zien hoe het pand daarna instort. Ook is er een harde knal te horen.

De beelden laten ook zien dat een man net voor de explosie te voet het portiek passeert. De schokgolf gaat vlak achter hem langs. Hoe het met de man is, is niet duidelijk maar hij lijkt niet gewond. Even later zie je hem om een auto heen naar de puinhoop lopen.



Tien gewonden

Bij de explosie raakten afgelopen zondag tien mensen gewond. Vier van hen moesten onder het puin vandaan gehaald worden. De reddingsoperatie van een van de slachtoffers duurde acht uur.

De bewoners van de drie ingestorte panden zijn alles kwijt. De huizen worden gesloopt en alles is verloren.

