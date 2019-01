Deel dit artikel:













Lokfiets leidt naar kelder vol gestolen fietsen Een fietsbel (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Een lokfiets heeft dinsdag geleid naar 250 fietsen in een pand in de Radarstraat in Den Haag. Meerdere fietsen daarvan waren gestolen.

De lokfiets werd maandag vanaf de Rijnstraat gestolen. De zender in de fiets leidde de politie naar de kelder van het pand in de Radarstraat, die was volgestouwd met fietsen. Veel van die fietsen waren opgegeven als gestolen. De fietsen zijn uit de kelder gehaald. Er is nog niemand aangehouden. LEES OOK: Thuiszorgmedewerkster ingerekend met behulp van lok-cliënt