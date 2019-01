Broer slachtoffer explosie: 'Sharwin en mijn ouders zijn stabiel'

DEN HAAG - Twee dagen na de explosie in de Jan van der Heijdenstraat gaat het naar omstandigheden redelijk goed met Sharwin en zijn ouders. Aroen Ramgolam, de broer van Sharwin, is hoopvol dat ze er allemaal weer bovenop komen: 'Het klinkt misschien gek, maar ik zie de toekomst rooskleurig in.'

Aroen heeft zondagmiddag de schrik van zijn leven als hij om 16.00 uur een foto ziet van het getroffen ouderlijk huis in de Jan van der Heijdenstraat. Hij woont op zichzelf, ook in Laakkwartier. Zijn ouders en broer wonen op nummer 58, de benedenverdieping, die helemaal in puin ligt. Hij is zelf dan in alle staten: 'Op dat moment heb ik me nog nooit zo alleen gevoeld. Als je zo'n foto ziet. Het was heftig.'

Zijn ouders kunnen vrij snel na de explosie naar het ziekenhuis worden vervoerd. Maar Sharwin ligt onder het puin, bekneld in een kruipruimte, Pas rond middernacht, na een urenlange reddingsactie, wordt hij uit zijn benarde positie worden bevrijd.



Vader en moeder

Van zijn familie is Aroen's vader er momenteel het slechtst aan toe: 'Hij wordt in slaap gehouden. De verwachting is dat hij woensdag wordt gewekt en van de beademing wordt gehaald. Dan is het een kwestie van genezen van de brandwonden. Denk ik.'

Zijn moeder is maandag van de beademing gehaald en is dinsdag al een stuk alerter. 'Ze stelt heel veel vragen. Wil weten wat er is gebeurd. Wat voor dag het is.'



Operatie rechterkuit

Sharwin maakt het volgens Aroen goed. Hij is alleen aan zijn rechterkuit geopereerd: 'Hij heeft heel veel pijn aan zijn rechterbeen. Gevoelloos. Zijn tenen kan hij niet bewegen. Wij moeten even afwachten hoe dat heelt en wat voor gevolgen dat gaat krijgen.' Behalve het been dat bekneld heeft gezeten en waardoor de zenuwen zijn gaan knellen, heeft hij een paar brandwonden, een bult op zijn hoofd en een blauw oog.

Doordat er een steunbalk op zijn been lag, kon Sharwin niet zelf het ingestorte huis ontvluchten. Volgens Aroen kon hij nog wel herinneren dat zijn broer een klap hoorde: 'Hij heeft toen het bewustzijn verloren. Is daarna wel weer bij kennis gekomen, maar was niet in staat om de telefoon op te pakken. Daarna is er constant contact geweest met een portofoon.'



Reddingsactie

De portofoon was dankzij de inzet van een hulphond bij Sharwin gekomen. Aroen zelf heeft tijdens de reddingsactie ook op die manier contact gehad met zijn broer: Ik werd door de brandweer steeds bijgepraat. Ik mocht ook hem even spreken. Ik weet ook dat hij drinken kreeg en daar zichtbaar lag.'

De weersomstandigheden zondagavond waren slecht. Het was koud en guur. Sharwin heeft dan ook onderkoelingsverschijnselen als hij uit zijn netelige positie wordt gered: 'Hij heeft zowel in de ambulance als in het ziekenhuis onder een speciale deken gelegen. Hij zat te rillen. Ja, acht uurtjes is niet niks.'



Wonder

Gezien de ravage die de explosie heeft aangericht aan de panden op de Jan van der Heijdenstraat is het volgens Aroen een wonder dat zijn broer en ouders levend onder het puin vandaan zijn gekomen: 'Iedereen is hoogstverbaasd dat er geen doden zijn gevallen.'

