Scheveningen Light Walk komt gedupeerde deelnemers tegemoet

Scheveningen Light Walk in 2016. (Archieffoto: Richard Mulder)

DEN HAAG - Mensen die zich hadden ingeschreven voor de derde Scheveningen Light Walk, die eind 2018 werd afgelast, krijgen twintig procent korting op het inschrijfgeld voor de editie van 2019. Dat maakt de organisatie van het evenement bekend.

De organisatie liet eerder al weten dat het niet mogelijk was het inschrijfgeld terug te betalen, omdat daar reeds gemaakte kosten van betaald moesten worden. Maar de organisatie wilde de inschrijvers wel tegemoet komen.

De gedupeerde deelnemers van vorig jaar wordt voor de editie van 14 december dit jaar een deelnamebewijs gegarandeerd. Naast een korting van twintig procent op het inschrijfgeld voor de vierde Scheveningen Light Walk krijgen zij bij inschrijving de mogelijkheid om gratis een parkeerkaart voor de BKS-parkeergarage Strand aan te schaffen.



Windstoten

De Scheveningen Light Walk van 2018 werd afgelast vanwege slecht weer. Er werden windstoten tot negentig kilometer per uur verwacht. De organisatie kon de veiligheid op en rond het parcours onvoldoende waarborgen. De 10.000 oliebollen die onderweg zouden worden uitgedeeld, zijn door de organisatie gedoneerd aan de deelnemers van de Bruggenloop die een dag later in Rotterdam werd gehouden.

'Helaas konden wij geen tijdig contact krijgen met de Voedselbank en het Leger des Heils in Den Haag.' De 1500 liter chocomelk is gedeeltelijk gedoneerd aan de organisatoren van een kerstviering voor kinderen. 'Het restant wordt uitgeschonken aan kinderen die deelnemen aan de CPC-loop in maart.' De drieduizend kerstkranskoeken zijn uitgedeeld aan deelnemers die na de afgelasting besloten Madurodam te bezoeken.



Lichtobjecten

De lichtobjecten die speciaal voor de Scheveningen Light Walk van vorig jaar waren gemaakt, worden bij de editie van 14 december alsnog gebruikt.