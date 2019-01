Wel of geen echte Rembrandts? Mauritshuis onderzoekt twee 'twijfelgevallen'

DEN HAAG - Het Mauritshuis gaat nieuw onderzoek doen naar twee schilderijen uit de eigen collectie om er achter te komen of ze wel of niet door Rembrandt gemaakt zijn. De twee werken werden eind negentiende eeuw door toenmalig Mauritshuis-directeur Abraham Bredius binnengehaald als echte Rembrandts, maar worden nu door het museum als 'twijfelgevallen' beschouwd.

Het gaat om de schilderijen 'Studie van een oude man' uit 1650 en 'Tronie van een oude man' van rond 1630. 'Met elke generatie verbeteren de technieken om onderzoek te doen naar schilderijen,' zegt Edwin Buijsen, hoofd collectie van het Mauritshuis. 'We hopen het antwoord te vinden op de vraag of het wel of geen Rembrandts zijn. Een spannende zoektocht die ons in ieder geval allerlei nieuwe informatie gaat opleveren.'

Om achter de waarheid te komen, worden ook latere overschilderingen verwijderd. Het museum begint het onderzoek in september van dit jaar, wanneer de tentoonstelling 'Rembrandt en het Mauritshuis' afgelopen is. Hoe lang het onderzoek gaat duren, is nog niet bekend.

