Man (30) uit Schoonhoven overlijdt na ongeluk in Benschop

De auto belandde in Benschop in het water. (Foto: Geert Kok/brandweer Schoonhoven)

SCHOONHOVEN - Bij een verkeersongeluk op het Benedeneind in Benschop is woensdag een 30-jarige man uit Schoonhoven omgekomen. Dat meldt de politie.

Het slachtoffer zat in een auto die rond 7.30 uur slipte en van de weg raakte. De auto ramde een boom en kwam in het water terecht. In hoeverre de gladheid een rol speelde bij het ongeluk, is volgens RTV Utrecht niet duidelijk. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

De brandweer haalde met duikers de zwaargewonde man uit de auto. Daarna werd het slachtoffer in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht, maar daar overleed hij.