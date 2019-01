Radio West was ooit de eerste zender met ANWB verkeersinformatie: 'Och man, wat was ik zenuwachtig'

DEN HAAG - Radio West was in 1988 de eerste regionale radiozender waarop de verkeersinformatie van de ANWB te horen was. Wat ooit klein begon, is inmiddels een redactie waar tien filelezers en redacteuren de hele dag de situatie op de wegen nauwlettend in de gaten houden. De bekende stemmen van de ANWB zijn nog steeds te horen op Radio West en dat blijft zo. Omroep West en de ANWB hebben woensdag namelijk een nieuw contract getekend, waardoor de samenwerking tussen de twee Haagse organisaties nog zeker vier jaar verzekerd is.

Directeur Gerard Milo van Omroep West is blij met de nieuwe samenwerkingsovereenkomst: 'Het is extra leuk omdat wij de eerste regionale omroep waren waar de ANWB-verkeersinformatie ooit te horen was.'

'Bovendien is regionale verkeersinformatie erg belangrijk voor onze omroep, daarmee kunnen wij ons onderscheiden. Het is interessant dat er een file staat op de A2 bij Maastricht of op de A28 in Groningen, maar bij ons wil je gewoon horen waar het rond bijvoorbeeld Den Haag of Leiden vast staat. Dat doet de ANWB erg goed.'



Radio West was de eerste

De geschiedenis van verkeersinformatie op de radio voert terug tot 1978. Tien jaar eerder begint de rijkspolitie in Driebergen als eerste in de geschiedenis met verkeersinformatie op de radio. Bekende namen die bij sommigen nog in het geheugen gegrift staan: Jelles Boda, Arie Koot, Lucia Meering en Theo Gerritsen. Mensen die eerst nog in zo'n stoere Porche van de politie reden en later achter de microfoon belandden.

Tien jaar later, in 1988, begint ook de ANWB met radio. De eerste uitzendingen voor de regionale omroep vinden plaats op Radio West. Met toen nog de studio's aan de Van Vredenburchweg in Rijswijk. Wie de allereerste filelezer was die je hoorde op Radio West? 'Oei, dat is niet meer te acherhalen', zegt Bas Molenaar.



Een grapje was even wennen

Hij werkte er in de beginperiode. Molenaar herinnert zich zijn eerste radio-uitzending nog goed. 'Och man, wat was ik zenuwachtig', lacht hij. 'We lazen alles toen nog vanaf papier, gewoon op een A4tje.' Het was even wennen dat er ook iemand terugpraatte op de radio.

'Ja, dat was wel gek. Dan maakten ze een grapje ofzo en dan zat ik met mijn mond vol tanden.' Het was niet bepaald zijn grote droom om op de radio te komen. 'Nee, maar ik vond het wel een leuke baan. Zeker op dagen dat het bijvoorbeeld sneeuwde, dagen met slecht weer. Dan was het rennen, hollen en vliegen. Dat geeft toch charme aan je werk.'



Wachten, wachten, wachten...

Een mooie anekdote heeft Molenaar ook nog wel paraat. Hij memoreert het immens populaire programma 'Met Arie op muzieksafari', waarbij op authentiek Haagse wijze allerlei operastukken en operettes werden aangekondigd.

'Dan had ik mij gemeld met een file, maar dan zat Arie in de uitzending een heel verhaal te houden over een of andere opera. Mij werd beloofd dat ik zo in de uitzending zou komen. Ik zat maar te wachten en te wachten en dan vroeg hij een kwartier later of ik er nog was. Ja hallo, toen was de file alweer opgelost', lacht Molenaar.



Tijden zijn veranderd

Helaas, Arie is niet meer. Niet alleen op Radio West, ook bij de ANWB zijn de tijden inmiddels veranderd. Was de ANWB in het begin nog afhankelijk van informatie van de politie - soms moesten ze ook benzinestations bellen met de vraag of daar een file voor de deur stond - tegenwoordig gaat alles automatisch. Rijkswaterstaat levert dankzij lussen in de weg verkeersinformatie aan en ook mobieltjes geven helemaal vanzelf informatie door over files. En als in 1998 de politie stopt met het verzorgen verkeersinformatie, krijgt de ANWB ook de landelijke zenders erbij.

De drukte op de weg is ondertussen ook aardig toegenomen, vertelt Heleen de Geest, die anno 2019 namens de ANWB op de radio te horen is. 'We staan in Nederland per jaar met zijn allen zo'n zestig miljoen uur in de file', zegt zij. Dat leidt ook tot drukte bij de filelezers van de radio. 'Wij doen nu zo'n 350 uitzendingen per dag, waarvan honderd live.' Het blijft dus een drukke baan. En rust zit er voorlopig zeker niet in, want de komende vier jaar moeten de filelezers de luisteraars van Radio West dus ook op de hoogte blijven houden.