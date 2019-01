Deel dit artikel:













Non-stop kerkdienst voor Armeens gezin in Haagse kerk stopt De Armeense Hayarpi Tamrazyan tijdens de estafettekerkdienst in kerk- en buurthuis Bethel | Foto: ANP

DEN HAAG - De non-stop kerkdienst die sinds oktober in Den Haag gehouden wordt voor de Armeense Hayarpi (21) en haar familie wordt woensdagmiddag beëindigd. Dat heeft te maken met de overeenkomst die de regering dinsdagavond sloot over het kinderpardon. De vier partijen hebben daar lang over gesteggeld, maar bereikten vlak voor het debat van woensdag een compromis.

Woensdag om 13.30 uur is er een afsluitende viering en om 15.00 uur vindt er een persconferentie plaats. De voortdurende kerkdienst kreeg veel media-aandacht. Hij werd georganiseerd door de Protestantse Kerk in Den Haag en vond plaats in buurt- en kerkhuis Bethel aan de Thomas Schwenckestraat in het Haagse Valkenboskwartier. De 21-jarige Hayarpi is uitgeprocedeerd en moest na negen jaar in Nederland met haar ouders, zusje en broertje terug naar Armenië. Om hier een stokje voor te steken, viel het gezin terug op een stokoude regel. Die schrijft voor dat de overheid geen kerkdienst mag onderbreken om mensen mee te nemen die daaraan deelnemen.

