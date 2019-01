Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Meer dan twintig kilo drugs in huis, man uit Nieuwerkerk aangehouden In het huis in Rotterdam werd 23 kilo aan drugs gevonden I Foto: politie

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Een 30-jarige man uit Nieuwerkerk aan den IJssel is dinsdag aangehouden in een huis aan de Beukelsdijk in Rotterdam waar 23 kilo aan drugs lag opgeslagen. De politie ging het huis binnen na een tip.

Toen agenten een kijkje gingen nemen op de Beukelsdijk, zagen ze dat de verdachte het huis net verliet. Hij had wat joints en hennep bij zich. In het huis vonden de agenten hasj, hennep en een enorme hoeveelheid voorgedraaide joints, ongeveer 12.000. De agenten namen alles in beslag en nam de 30-jarige man mee naar het politiebureau. De politie onderzoekt de betrokkenheid van de verdachte bij de gevonden drugs.