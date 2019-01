Nog een Hagenaar verdachte van fatale overval op Chinees Hoogeveen

DEN HAAG - Justitie verdenkt nu ook een tweede man uit Den Haag (32) en een man zonder woonplaats (30) van betrokkenheid bij de overval op een Chinees-Indisch restaurant in Hoogeveen, op 18 oktober. Daarbij kwam de eigenaar van het restaurant om het leven. De hoofdverdachte in de zaak komt ook uit Den Haag.

De hoofdverdachte moest dinsdag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Tijdens de zitting bleek dat de 32-jarige verdachte uit Den Haag kort geleden opnieuw is opgepakt: hij zat direct na de overval ook al korte tijd vast, meldt RTV Drenthe. Een derde verdachte zit voor het eerst achter de tralies voor de beroving in Hoogeveen.

De drie mannen worden verdacht van diefstal met geweld en het bezit van een vuurwapen. Het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of de mannen ook iets te maken hebben met een overval op een restaurant in Almere, bleek tijdens de zitting.



Chinees geld

Op 18 oktober werd de eigenaar van een Chinees restaurant zwaargewond gevonden naast een BMW die tegen een muurtje was gebotst. De restauranthouder overleed later aan zijn verwondingen. Het leek erop dat de Hagenaars het restaurant hadden overvallen en dat de eigenaar had geprobeerd hen tegen te houden.

Inmiddels vermoedt het OM dat het ging om een afspraak om Chinees geld om te ruilen voor euro's. Volgens RTV Drenthe ging het om zo'n tachtigduizend euro. Volgens de advocaat van de hoofdverdachte is op camerabeelden te zien dat de kok en de eigenaar geld naar een auto brengen. De advocaat zegt dat er geen sprake was van dwang. Op 16 mei gaat de zaak verder.