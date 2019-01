Deel dit artikel:













Politie dringend op zoek naar vermiste man (26) De vermiste Sidney de Boer | Foto: Politie

OEGSTGEEST - De politie is dringend op zoek naar de 26-jarige Sidney de Boer. Hij is dinsdagavond rond 21.30 uur weggelopen uit de zorginstelling waar hij woonde, in Oegstgeest. Het gaat om een 'urgente vermissing', schrijft de politie op Facebook.

De man heeft een slank postuur, is 1 meter 70 lang, heeft half lang bruin haar en een baard. Volgens de politie heeft hij misschien de trein richting België genomen. Mensen die Sidney zien wordt gevraagd contact met de politie op te nemen. De politie kon nog niet zeggen onder welke omstandigheden de man is vertrokken. Ze denken aan België omdat 'de man eerder een week is weggeweest en toen bleek dat hij die kant op wilde gaan', aldus een woordvoerster van de politie. Welke kleren hij droeg toen hij wegliep, kon ze niet zeggen.