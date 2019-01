Deel dit artikel:













Vermiste man uit Oegstgeest in goede gezondheid aangetroffen Foto: John van der Tol

OEGSTGEEST - De 26-jarige man, die dringend door de politie werd gezocht, is in goede gezondheid aangetroffen. Dat laat de politie weten. De man was dinsdag weggelopen uit een zorginstelling.

Waar de man is aangetroffen en waar hij in de tussentijd is geweest is onduidelijk.