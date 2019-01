Geen inspraak van Zuid-Hollanders bij aankomend collegeakkoord

DEN HAAG - De Provinciale Staten van Zuid-Holland zien voorlopig niets in het plan om de inwoners te betrekken bij de volgende onderhandelingen voor een nieuw collegeakkoord. GroenLinks stelde voor om inwoners en organisaties tijdens het proces te laten meedenken, maar een meerderheid in de Provinciale Staten voelt daar niets voor.

'De provincie hecht veel waarde aan transparantie en betrokkenheid van haar inwoners bij het beleid,' zegt GroenLinks-politica Anneloes van Hunnik. 'Veel inwoners kunnen goede ideeën hebben over de uitvoering van het beleid van de provincie.' Daarom wilde Van Hunnik het idee in een motie vastleggen. Ondanks steun van de Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, Groep Verkoelen en 50PLUS, haalde de motie het niet.

De huidige coalitiepartijen VVD, D66, CDA en de SP zien er niets in, net als de oppositiepartijen PVV, SGP & ChristenUnie en Groep Leefbaar Zuid-Holland. Zij stemden tegen het idee, omdat de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart voor de deur staan. Dan komt er een nieuwe samenstelling in de Provinciale Staten van Zuid-Holland.



Pas na verkiezingen besluiten

'Laten we geen besluiten nemen die de volgende Provinciale Staten uit moeten voeren,' zegt CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk. Servaas Stoop van SGP & ChristenUnie sluit zich daarbij aan: 'Het is aan de nieuwe Provinciale Staten om hier een besluit over te nemen.' D66-fractievoorzitter Ria Oosterop sluit zich hierbij aan, maar vindt de motie ook overbodig: 'ik vind hem sympathiek, want het is goed om met inwoners te sparren, maar de vorige periode hebben we zo'n exercitie al gedaan.'

Van Hunnik was na afloop teleurgesteld: 'Ik vind het echt een gemiste kans voor Zuid-Holland. Dit is een manier om te laten zien dat je als provincie wil samenwerken met je inwoners. Heel jammer dat we dit laten liggen.'