Epic fail of bedrijfsongelukje? Huub voorspelde ten onrechte flink pak sneeuw

DEN HAAG - Is Huub Mizee dan toch een valse weerprofeet? De NS, de HTM, de automobilisten... iedereen en zijn moeder zette zich schrap omdat er woensdagochtend in alle vroegte een dik pak sneeuw zou vallen. Een horrorsneeuw des doods van ongekende proporties, zou zich zo ongeveer aan het zwerk gaan aftekenen. Nou, mooi niet dus. Hoe kan dat toch? Wij vroegen het de weerman van Omroep West.

Je zou verwachten dat hij ergens stil teruggetrokken in een hoekje zich zit te schamen, maar niets is minder waar. Huub zit gewoon op zijn eigen, vertrouwde werkplek. Maar hij voelt al nattigheid, als we op hem aflopen.

Hoe kan dat nou, Huub? 'Het is een eigenschap van het weer zelf. Het is niet te voorspellen en blijft altijd een verwachting.' Volgens Mizee is de sneeuw 'te licht' en blijft hij daarom niet liggen. 'Het gaat dan om twee factoren, opstijgende lucht en vocht. Een van de twee is blijkbaar niet goed voorspeld.'



Toch wel sneeuw

Het westerse weerorakel wijst er wel op dat het toch écht sneeuwt. 'En dat al sinds half acht vanochtend. Niet veel inderdaad, maar het sneeuwt wel.' Er was ook sprake van lichte paniek omdat de avondspits van deze woensdag bijzonder druk zou worden vanwege alle sneeuw.

Maar ook die angst blijkt ongegrond. 'Nee hoor, bij ons is er niks aan de hand. Maar in Zeeland bijvoorbeeld wel, daar ligt echt wel sneeuw.'



Kritiek

Krijgt zo'n Huub Mizee dit soort missers nou te horen tijdens zijn functioneringsgesprek bij Omroep West? 'Nee hoor, dat niet. Maar wel van de mensen op straat. En dan leg ik elke keer maar weer uit: het blijft een verwachting, je weet het nooit zeker.'

Voor deze keer geven we Huub dan nog maar een keer het voordeel van de twijfel. Het goede nieuws is: hij krijgt elke dag gewoon een nieuwe kans.