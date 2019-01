Aantal bewoners Haagse Jan van der Heijdenstraat terug naar huis

DEN HAAG - Een deel van de bewoners van de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag, waar afgelopen zondag een explosie plaatsvond, mag terug naar huis. Het gaat om twaalf appartementen. De politie heeft daar het onderzoek afgerond en de gemeente heeft de woningen veilig genoeg bevonden om te bewonen.

Wat uit het onderzoek is gekomen kan een woordvoerder van de politie nog niet zeggen. De brandweer zei eerder vooralsnog uit te gaan van een gasexplosie. In totaal werden 44 woningen ontruimd. 27 in de straat zelf, zeven in de Pasteurstraat en tien in de Zacharias Jansenstraat. De bewoners van de Pasteurstraat en de Zacharias Jansenstraat mochten eerder al naar huis.

Burgemeester Pauline Krikke is blij dat een aantal bewoners weer terug naar huis kan. 'Na zo'n impactvol incident wil je als bewoner het liefst zo snel mogelijk naar je vertrouwde plek terug.' Ook steekt Krikke de bewoners die nog steeds niet terug kunnen een hart onder de riem: 'Voor de bewoners die nog niet terug kunnen, blijven we onze uiterste best doen om ze te helpen waar mogelijk.'

