Gemeente pakt gevaarlijke fietsroute aan na dodelijk ongeval en kritiek van rechter

GOUDA - Het gevaarlijke fietspad bij de Goudse Scholengemeenschap aan de Thorbeckelaan in Gouda gaat op de schop. De gemeente komt nog dit voorjaar met voorstellen nadat vorig jaar april de 14-jarige scholier Rhodé door een bus werd doodgereden.

De chauffeuse kreeg gisteren van de rechter een boete van 500 euro. Ze had de fietser daar niet mogen inhalen, al vindt ook de rechter dat de weg en het fietspad veel te smal zijn. Bij zijn oordeel weegt de rechter de situatie daar op de Thorbeckelaan, waar Rhodé werd overreden, mee.

'Het is daar gevaarlijk en er is een bedrieglijk beeld van veiligheid', zei rechter Gert-Mark Smelt gisteren, 'omdat de rijbaan en het fietspad wel zijn gescheiden maar volgens de normen veel te smal zijn.'



Rechter: 'lijnbus en fietsers kunnen daar niet langs'

Oorzaak zijn de aanpassingen van 2015, toen de middenberm werd verbreed ten koste van de weg en het fietspad. 'Dat was vanwege de veiligheid voor de overstekende fietsers', aldus wethouder Hilde Niezen (GroenLinks). 'Omdat daar ook een school staat, de Goudse Scholengemeenschap.'

Volgens de geldende normen weren de weg én het fietspad daardoor te smal. 'Een lijnbus kan daar nauwelijks overheen', stelde rechter Smelt vast. 'Laat staan twee fietsers naast elkaar rijden en meestal ook nog slingeren.'



Gemeente komt met maatregelen

De gemeente Gouda betreurt het ongeval maar voelt zich niet schuldig. 'Het is zeer te betreuren dat dit ongeval is gebeurd', zegt wethouder Hilde Niezen (GroenLinks). 'We proberen in de stad altijd de normen voor die wegen aan te houden, maar daar zijn hele dikke boeken over geschreven.'

Voor de zomer wil de wethouder nog een pakket maatregelen voorleggen aan de gemeenteraad. Welke dat zijn is nog niet bekend, de definitieve keuze is aan de raad. 'Maar dat het fietspad daar breder moet worden staat wel vast.'

LEES OOK: Zorgen over veiligheid Goudse Thorbeckelaan