Eis: acht maanden cel voor blote blokfluitspeler

DEN HAAG - Het Openbaar Ministerie heeft woensdag acht maanden cel geëist tegen Andrzej L.(41). De uit Polen afkomstige verdachte drong op 17 september een huis op de Werkhovenstraat in Den Haag binnen. Daar zou hij de bewoonster en haar 16-jarige dochter hebben mishandeld. Nadat hij een ravage in het huis had aangericht speelde hij naakt blokfluit op het balkon.

L. zegt zich weinig meer te herinneren van het incident. Hij was onder invloed van amfetamine. Door de deur in te schoppen gaat hij rond 03.30 uur het huis in. Daar ziet het slachtoffer, Linda, dat de man naar de kamer gaat waar haar dochter ligt te slapen.

Linda en L. raken in gevecht. Het slachtoffer krijgt klappen met een blokfluit die L. uit zijn zak tevoorschijn haalt, verklaart ze bij de politie. Ook zou L. haar mishandeld hebben met een honkbalknuppel. Haar dochter schiet haar moeder te hulp. Ook zij krijgt klappen. Uiteindelijk worden beide aan hun haren gepakt en van de trap gegooid. L. zegt dit zich niet meer te herinneren. Maar hij denkt dat hij daar niet toe in staat is, zei hij tijdens de zitting.



In zijn nakie

Moeder en dochter vluchten het huis uit. Ze zoeken onderdak bij een vriend. Ze hebben blauwe plekken en schaafwonden. Als L. de politie ziet, barricadeert hij de deur en richt een ravage aan in het huis. Daarna trekt hij zijn kleren uit en speelt in zijn nakie blokfluit op het balkon. Daar wordt hij door een speciaal team van de politie aangehouden. De rechter doet over twee weken uitspraak.

