Gaslek in Rijswijk opgelost, honderd woningen nog zonder gas

De brandweer bij de flat in de Huis te Landelaan in Rijswijk. (Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Woensdagmorgen zijn tien flatwoningen aan de Huis te Landelaan ontruimd geweest vanwege een gaslek. Inmiddels heeft de brandweer de situatie veilig gesteld. Honderd woningen zitten nog zonder gas, omdat monteurs van Stedin nog bezig zijn met herstelwerkzaamheden.

Hoe lang dat nog gaat duren, kan een woordvoerder van Stedin nog niet zeggen. De straat waar het gaslek plaatsvond, is enige tijd afgesloten geweest. De bewoners zijn geïnformeerd dat ze terug naar huis kunnen.

Het gaslek ontstond door een kapotte hoofdleiding buiten. Daarnaast lag een rioolbuis waar ook een gat in zat. Via het riool kwam het gas in de flat. Daar waren loodgieters namelijk bezig een wc-pot te vervangen. Toen de loodgieters de pot verwijderden, werd het gas geroken.



Geen gewonden

'Iedereen kon tijdig de flat verlaten,' zegt een woordvoerder van de brandweer. 'Er is niemand gewond geraakt en ook niemand hoefde nagekeken te worden.'