Haagse raad blij én ontevreden met alle informatie over vreugdevuren Foto: Regio15

DEN HAAG - De Haagse gemeenteraad is blij dat burgemeester Pauline Krikke nu toch alle informatie over de vreugdevuren in Scheveningen en Duindorp openbaar gaat maken. 'Dit is een mooi gebaar. Dat wordt gewaardeerd', aldus Robert Barker van de Partij voor de Dieren, woensdag tijdens een door hem aangevraagd debat over de informatievoorziening over de vuurstapels aan de kust.

Toch blijft bij een flink deel van de oppositie de vraag overeind waarom burgemeester Krikke vorige week tijdens een raadsdebat over de kwestie niet gewoon duidelijk had aangekondigd dat ze bereid was om de vele pagina's naar buiten te brengen. 'Dat hadden we dat debat met een bepaalde toonhoogte niet hoeven hebben', stelt Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij. Krikke maakte woensdagmiddag bekend dat de gemeenteraad alle gemeentelijke documentatie van de afgelopen dertig jaar over de vreugdevuren krijgt. Veel partijen maakten vandaag tijdens een commissievergadering van de Haagse raad duidelijk dat dat een goede beslissing vinden.

Weer kritiek op Krikke Toch klonk er ook weer kritiek op Krikke. Zo vindt de PVV dat het te lang duurt voordat het dossier beschikbaar komt. Dat gaat in ieder geval nog twee weken duren, voorspelde de burgemeester. Dit omdat het om een grote hoeveelheid gegevens gaat en het tijd vraagt om die te verzamelen. Volgens PVV-fractievoorzitter Sebastian Kruis zou dat niet nodig moeten zijn. Maar hij kreeg niet veel bijval van de rest van de raad. VVD-fractieleider Frans de Graaf: 'Bent u nu niet krokodillentranen aan het huilen? Want precies de informatie die u wilt, krijgt u.' Wel vinden meerdere partijen het vreemd dat Krikke afgelopen donderdag tijdens eens uren durend debat over de vonkenregen tijdens de Oudejaarsnacht niet simpelweg toezegde dat alle informatie beschikbaar zou worden gesteld. Want toen maakten vooral veel oppositiepartijen meer dan duidelijk dat zij niet alleen de convenanten tussen de bouwers, politie, hulpverleningsregio en gemeente, maar nog meer stukken wilden hebben. Bijvoorbeeld de aanvullende afspraken die de afgelopen twee jaar bovenop die convenant nog eens werden gemaakt. Maar die extra informatie kwam er toen niet.

Zo werken dingen Krikke verklaarde woensdag dat zij vorige week donderdag ook al duidelijk had gemaakt dat zijn nog een brief over de informatievoorziening zou sturen. 'Daarvoor moet je ook nog wel even terug naar het college. Zo werken die dingen hier in het stadhuis. Ik denk dat de raad hiermee heeft wat zij wil.' Toch deelden vooral Daniëlle Koster van het CDA, Martijn Balster van de PvdA en Wijsmuller die lezing niet. Zij wezen erop dat het debat van donderdag hoog opliep, mede vanwege de vraag hoeveel informatie de raad wanneer mag eisen. En dat zij vonden dat Krikke toen eigenlijk ook best had kunnen beloven dat er meer openbaar zou worden dan alleen het convenant.

Elkaar niet vinden Maar burgemeester en oppositie konden elkaar niet vinden. Krikke: 'Ik kijk anders terug op dat debat. Ik heb u een brief aangekondigd. Die ligt nu op tafel.' Die opstelling leidde na afloop van het debat woensdag tot een kater bij de oppositie. 'Dit is wel de derde keer dat de burgemeester na druk van de gemeenteraad informatie openbaar maakt Dat geeft te denken', aldus Wijsmuller. En Koster: 'Ik ben blij dat de burgemeester het dossier openbaar maakt. Maar ik vraag mij wel af waarom het zo moeizaam is gegaan. Het is een zwalkende lijn van de burgemeester en het lijkt op paniekvoetbal.' Lees alles over de vonkenregen op Scheveningen in ons dossier.