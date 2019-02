Leidse waterpoloclub verdeeld over 'besmette' clubkleding Koen P.

LEIDEN - De Leidse waterpoloclub ZVL-1886 is verdeeld over het dragen van de officiële clubkleding sinds de arrestatie van waterpolocoach Koen P. De 33-jarige coach zit sinds juni vast, nadat zes speelsters aangifte deden van verkrachting en ontucht. Koen P. is de eigenaar van het kledingmerk Brave Sportswear en zijn bedrijf leverde de officiele wedstrijdkleding van waterpolovereniging ZVL. Een groot deel van de club draagt de Brave kleding, het andere deel wil er niet meer in spelen uit solidariteit met de slachtoffers.

Enkele ZVL-leden hebben bij het bestuur aangegeven dat ze de kleding niet meer willen dragen. 'Het is kwetsend, pijnlijk en traumatisch voor de slachtoffers', zegt een betrokkene van wie de naam bekend is bij de redactie. Volgens Frans Pot, voorzitter van ZVL-1886, bepalen de leden zelf in welke kleding ze spelen. 'Er is geen verdeeldheid, wel ongerustheid, zeker 3 tot 4 maanden geleden bij de start van de competitie.'

Een aantal jeugdteams besloot inderdaad om in andere badkleding te spelen. 'Zij hebben de week voordat de competitie begon gewoon 10 nieuwe zwembroeken of badpakken gekocht en het probleem was opgelost,' zo zegt een betrokkene. Maar een groot deel van de club draagt nog wel Brave kleding, onder wie veel coaches en teammanagers. 'Dit draagt niet bij aan een eenheid binnen de club'.



Sponsor stelde geen eisen

De speelsters van dames 1 zwemmen sinds kort in andere badpakken, maar daar is een hoop discussie aan vooraf gegaan. Binnen de club gingen verhalen dat hoofdsponsor Tetteroo Bouw zou eisen dat de damesselectie in de officiële clubkleding speelt. Maar als we Chris Pronk, eigenaar van bouwbedrijf Tetteroo, om een reactie vragen, is hij heel stellig: 'Ik heb niks geëist. Ik heb nooit gezegd dat spelers de kleding moeten dragen. En ik begrijp heel goed dat dames die kleding niet aan willen.'

Pronk benadrukt dat hij zijdelings op de hoogte wordt gehouden over de zaak Koen P. 'Als het waar is wat er over hem geroepen wordt, dan heb ik daar wel een mening over. Maar deze man is verdachte en nog niet schuldig bevonden. Tot die tijd doe ik geen uitspraken.'



Toestemming KNZB

Voorzitter Frans Pot doet de verhalen over de eisen van de sponsor af als onzin. 'Wij doen zelf niet eens het contact met de sponsor, dat doet Top Waterpolo Leiden (TWL).' Pot vervolgt: Toen de discussie speelde heeft TWL meteen een nieuwe kledinglijn besteld bij een nieuwe leverancier, in ieder geval voor dames 1.' Maar een betrokkene reageert: 'Pas sinds een paar weken hebben de dames nieuwe badpakken. Het bestuur kon niet anders, er is zoveel gedoe over geweest.'

Volgens Pot moest er bij de KNZB dispensatie worden aangevraagd om tijdelijk niet-geüniformeerd te spelen. 'De zwembond heeft de situatie begrepen en toestemming gegeven.' Als we de KNZB om een reactie vragen, schrijven ze: 'In het waterpolo zijn geen regels ten aanzien van de badpakken. In de eredivisie is alleen de onderlinge afspraak dat de teams in badpakken van gelijke kleur spelen. Er is dus ook geen toestemming van de KNZB nodig.'



Nieuwe kleding komt in april

De Leidse vereniging is al een tijd bezig met nieuwe clubkleding. Aanleiding is niet de arrestatie van Koen P., maar de fusie die vorig jaar werd beklonken. ZVL-1886 is in mei opgericht na een fusie tussen De Zijl Zwemsport en LZ-1886. 'De leden weten dat er gesproken wordt over een nieuwe leverancier. In april komt de nieuwe kleding. Veel leden gaan nu niet iets anders kopen als er binnenkort sowieso nieuwe kleding komt,' zegt Pot. De nieuwe kleding wordt in ieder geval niet geleverd door Brave Sportswear. 'Daar hebben we resoluut mee gebroken,' zegt de ZVL-voorzitter.

Waterpolocoach Koen P. wordt ervan verdacht dat dat hij drie meisjes heeft verkracht, van wie de eerste al in 2012. Naast de drie verdenkingen van verkrachting, zijn er ook drie aangiftes gedaan vanwege ontucht. P. moet vrijdag opnieuw voor de rechter verschijnen in een niet-inhoudelijke zitting.