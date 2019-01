Explosie Den Haag: 'Sharwin opnieuw geopereerd, vader nog niet uit coma'

DEN HAAG - De gewonde Sharwin uit Den Haag is woensdag opnieuw onder het mes gegaan. Dat zegt Aroen Ramgolam, de broer van de jongeman. Sharwin lag afgelopen zondag urenlang onder het puin van het ontplofte pand op de Jan van der Heijdenstraat. De situatie van hun ouders is onveranderd.

Dinsdag was de hoop dat de vader van het gezin woensdag uit zijn coma gewekt kon worden. Ook zou hij van de beademing gehaald kunnen worden. Maar zijn situatie laat dat nu nog niet toe. De verwachting is nu dat hij donderdag uit zijn slaap wordt gehaald. De drie gezinsleden raakten zondag gewond toen er een gasexplosie plaatsvond in het gebouw waar ze wonen.

Sharwin was tot nu toe alleen aan zijn rechterbeen geopereerd, maar is uit voorzorg woensdag ook aan zijn linkerbeen geholpen. Volgens de chirurg was er geen sprake van functieverlies, maar begon het rechterbeen op te zetten en dikker te worden. De operatie is succesvol verlopen.



Verschillende ziekenhuizen

De moeder van Sharwin en Aroen gaat donderdag onder het mes. Dat kan niet eerder omdat ze nog aan de beademing ligt. Zij zal dan geholpen worden aan interne verwondingen. Behalve brandwonden aan haar gezicht, heeft ze een gebroken borstbeen en een gebroken rugwervel. Ook is haar enkel verbrijzeld.

Aroen zelf heeft voldoende steun uit zijn omgeving om het vol te houden in deze zware periode. Daarbij wordt het hem niet makkelijk gemaakt, want zowel zijn broer, vader als moeder liggen in een ander ziekenhuis in Den Haag of Rotterdam: 'Ik ga op de automatische piloot'.

