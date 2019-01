ZZ Leiden verliest 'prachtige pot' basketbal in Europa Cup

Worthy de Jong in actie namens ZZ Leiden. (Foto: Orange Pictures)

LEIDEN - De basketballers van Zorg en Zekerheid Leiden hebben woensdagmiddag het hoofd moeten buigen voor de Russische ploeg Avtodor Saratov. Het groepsduel in de FIBA Europe Cup ging drie periodes gelijk op, maar in het slotkwart gingen de Leidenaars alsnog ten onder: 105-81.

De wedstrijd was via een livestream van de internationale federatie FIBA te volgen. Daar maakte ook ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk dankbaar gebruik van. 'Het was een prachtige pot basketbal', aldus de Leidenaar. 'Ik ga al veertig jaar naar die club, zo goed als ze nu spelen heb ik nog nooit gezien.'

Ondanks de nederlaag toonde ZZ Leiden-coach Rolf Franke zich trots op zijn team. 'Wij speelden een uitstekende wedstrijd en hadden lange tijd uitzicht op een goed resultaat', zei hij. 'We maken drie cruciale turn-overs in het vierde kwart. De Russen kwamen in een flow met waanzinnige schotpercentages waar wij het antwoord schuldig op moesten blijven.'



Kwalificeren voor knock-outfase

ZZ Leiden heeft nog wel een kans om zich te kwalificeren voor de knock-outfase. Als het Deense team Bakken Bears woensdagavond in eigen huis Kataja uit Finland verslaat, heeft de formatie van Franke het niet meer in eigen hand. De derde plek is dan het hoogst haalbare.

Maar daarmee zou plaatsing voor de volgende ronde nog steeds mogelijk zijn, ervan uitgaande dat meerdere Champions League-afvallers afzien van instroming in het Europe Cup-toernooi. De laatste wedstrijd van ZZ Leiden in de poulefase is volgende week woensdag in Finland tegen Kataja.

LEES OOK: ADO houdt storm NAC tegen en pakt punt in Breda