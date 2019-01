Naaldwijkse scholieren staan in finale robotwedstrijd

NAALDWIJK - Negen leerlingen van het ISW Hoogeland staan zaterdag 9 februari in de finale van de First Tech Challenge. Onder de naam Donuts 2.0 doen ze mee aan deze landelijke robotwedstrijd voor scholieren in Den Haag.

De afgelopen weken hebben de negen jongemannen veel uren gestopt in de bouw van de NL024, zoals de robot heet. Het ding rolt over de grond op zijn 3D-geprinte wielen. Voor de wedstrijd van volgende week moet de robot in staat zijn om zichzelf via een arm op te tillen. Het vergt nog wat extra aandacht van de negen leerlingen om dat voor elkaar te krijgen.

Het team heeft goed nagedacht over de samenstelling. 'Je hebt niet alleen techneuten of programmeurs nodig, maar ook mensen die goed zijn in het zoeken van sponsors', zegt teamlid Brad Vos.



'Steeds meer automatisch'

Het ISW Hoogeland ondersteunt de leerlingen uiteraard. 'Steeds meer dingen in het leven gaan straks automatisch', zegt docent Matthijs Wulffelé die het belangrijk vindt dat leerlingen zich verdiepen in robotica.

In totaal doen 24 teams uit Nederland mee aan de finale die wordt gehouden op het Maerlant Lyceum in Den Haag. De winnaar mag naar het WK in de Verenigde Staten.