Stroom tijdelijk afgesloten rond door gasexplosie getroffen straat in Den Haag

Stedin is bezig met de stroomvoorziening in de Jan van der Heijdenstraat (Foto: District8)

DEN HAAG - Stedin sluit woensdag aan het eind van de middag tijdelijk de stroomvoorziening af in en rondom de Jan van der Heijdenstraat in Den Haag. Een aantal woningen daar werd zondag verwoest door een gasexplosie. Door het afsluiten van de stroom kunnen er kabels worden hersteld.

Netbeheerder Stedin verwacht dat de afsluiting ongeveer een uur zal duren. 'Ongeveer 50 woningen hebben dan geen stroom. Ook de straatverlichting in een groot gedeelte van de wijk zal tijdelijk worden uitgeschakeld', zegt een woordvoerder.

De politie heeft in de buurt rondgereden met een geluidswagen om de buurtbewoners te informeren.

Lees alles over de explosie in de Jan van der Heijdenstraat in ons dossier.





