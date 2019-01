Buren Bronovo-ziekenhuis nog niet overtuigd van noodzaak sluiting: 'Klef geklets'

DEN HAAG - 'Een mislukt charmeoffensief.' 'Het draait alleen maar om geld.' 'Het is klef geklets.' 'Het is misschien nodig, het ziekenhuis heeft geen geld en geen personeel, maar dat is ook de schuld van de politiek.' Dat zijn de verschillende reacties van buren van Bronovo na een druk bezochte bewonersbijeenkomst in het te sluiten ziekenhuis in Den Haag.

De bewoners van de Haagse wijk Benoordenhout zijn nog niet helemaal van de schrik bekomen, sinds ze daar vorige week te horen kregen dat 'hun' ziekenhuis HMC Bronovo binnen drie tot vijf jaar gaat sluiten. Het HMC-bestuur heeft haar besluit vorige week ook in een brief aan de buurt uitgelegd. Daarnaast kregen de buren een uitnodiging voor een bewonersbijeenkomst waar zij het College van Bestuur van Haaglanden Medisch Centrum vragen kunnen stellen.

'Geen nieuwe inzichten', reageert een buurtbewoonster. 'En denk maar niet dat ze dit gisteren hebben bedacht. Het is een gelopen race.' Na afloop van de bijeenkomst ontstaat een oploopje van buurtbewoners voor de draaideur, buiten. 'Het ergste vind ik nog dat ze het net voor veel geld hebben opgeknapt.'



'Afwachten wat er voor ons overblijft'

Zo'n 300 buurtbewoners namen de moeite en bezochten woensdag één van de twee bijeenkomsten in Bronovo. Vrijdag zijn er nog twee in HMC Antoniushove, maandag in HMC Westeinde. Maar in Bronovo vallen de hardste klappen. Westeinde wordt HMC's hoofdziekenhuis, Antoniushove bouwt zijn kankercentrum en poliklinieken uit en Bronovo gaat dicht. Per 1 juli wordt het al een weekziekenhuis met louter poliklinieken.

'Het is steeds nog maar afwachten wat er op termijn voor de wijk aan zorg overblijft', zegt een buurvrouw van het ziekenhuis. 'Niet alleen voor deze wijk Benoordenhout, maar ook voor Wassenaar en Voorschoten. En voor Scheveningen, want het Bronovo is ook óns ziekenhuis.'



Draagvlak zoeken nog niet gelukt

Eén van de achterliggende oorzaken van de sluiting is dat HMC de laatste anderhalf jaar al zoveel specialistisch personeel tekort komt dat operaties niet door konden gaan, afdelingen moesten sluiten, maar er wel drie ziekenhuizen aan de gang moesten worden gehouden. Bestuursvoorzitter Paul Doop legt het tijdens de bijeenkomst nog maar eens geduldig uit. 'U hebt het ook in de krant kunnen lezen: het ziekenhuis maakt nu nog winst maar als het zo doorgaat en HMC niets doet dan gaan we verlies draaien.'

Dus maakt de leiding nu de vlucht naar voren. Het bestuur zei vorige week dat het een koers heeft uitgezet en nu draagvlak gaat zoeken. Dat is deze avond nog niet gelukt. Morgen doet de bestuursvoorzitter een nieuwe poging, maar dan in de commissie Samenleving van de gemeenteraad van Den Haag.

