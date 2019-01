Deel dit artikel:













West Wekker: Omgekomen student Hillegom herdacht en herontwikkeling Megastores Bloemen na de brand bij het pand in Hillegom (Foto: Omroep West)

REGIO - Goedemorgen! De man die zichzelf vorig jaar in brand dreigde te steken, staat vandaag voor de rechter. En hoe zit het met de herontwikkeling van de Megastores in Den Haag? Dat en meer lees je in de West Wekker.

Wat kun je vandaag verwachten?

De Megastores in Den Haag naast Station Hollands Spoor wordt flink onder handen genomen. Het winkelcentrum krijgt een make-over, een nieuwe entree en ook een nieuwe naam. Omroep West neemt vandaag een kijkje in het pand.

In Hillegom wordt er vanavond stilgestaan bij het overlijden van de Chinese student Maolin Zhang. Hij kwam op 17 januari om het leven bij een brand aan de Stationsweg in Hillegom. Maolin was naar Nederland gekomen om te promoveren in de astrologie (sterrenkunde) aan de Universiteit Leiden.

De afgelopen maanden heeft de gemeente Den Haag met een Tien Punten Plan geprobeerd om thuis- en daklozen beter op te kunnen vangen. In een pilot kunnen sommigen mensen nu twee dagen blijven, zonder dat ze overdag de straat op moeten. Omroep West neemt een kijkje bij gebruikers van de pilot.





Beeld: MeteoGroup Het weer : Op sommige plekken viel woensdagavond alsnog wat sneeuw, maar dat hoeven we vandaag niet meer te verwachten. We krijgen af en toe de zon te zien en het blijft verder droog. Het wordt ongeveer 3 graden en de wind waait zwak tot matig uit het zuidzuidwesten. Wat je verder nog moet weten:

Hoeveel ben jij kwijt aan gemeentelijke belastingen? Het CBS publiceert cijfers over de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerendezaakbelasting per gemeente.

De 28-jarige Syriër die vorig jaar augustus in Naaldwijk politieagenten met een mes zou hebben belaagd, staat weer voor de rechter. Eerder werd vermoed dat de man een terrorist zou zijn, maar het lijkt er sterk op dat de Syriër psychisch ziek is.