Vrachtwagens compleet uitgebrand Foto: AS Media

ZOETERMEER - Twee vrachtwagens zijn in de nacht van woensdag op donderdag compleet uitgebrand. De wagens stonden aan het Signaalrood in Zoetermeer. De politie vermoedt dat de wagens in brand zijn gestoken. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Er vielen geen gewonden, meldt Brandweer Haaglanden.



De brand ontstond rond half twee in de cabines van de geparkeerde vrachtwagens. De brandweer rukte uit met onder meer twee tankautospuiten, maar kon niet voorkomen dat beide vrachtwagens volledig uitbrandden.

