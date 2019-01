Pas op! Het is glad in je eigen straat

REGIO - Het is donderdag glad op vooral lokale wegen in Zuid-Holland. Daarvoor waarschuwt de ANWB. Ook moeten automobilisten deze ochtend hun ruiten krabben.

Het is vooral glad in de straten. Volgens weerman Huub Mizee komt dat onder meer door de hagelbuien van woensdagavond. Op een gegeven moment was het zelfs wit op straat in Den Haag.

Donderdagochtend vriest het 1 tot 2 graden. De gladheid zal in de loop van de ochtend verdwijnen. Verschillende gemeenten in onze regio hebben op de snelwegen en fietsroutes gestrooid.



Afrit richting Den Haag afgesloten

Op de A12 bij afrit Voorburg is donderdagochtend een ongeluk gebeurd. Daardoor zijn drie rijstroken richting Den Haag afgesloten.



LEES OOK: Epic fail of bedrijfsongelukje? Huub voorspelde ten onrechte flink pak sneeuw